Updated High School Game Times

(KWQC) — The predicted severe weather has shifted many of the high school football game scheduled in the TV6 viewing area. The following is a list of updated times for Varsity games.
PLEASANT VALLEY AT BETTENDORF 6:30
DUBUQUE HEMPSTEAD AT NORTH 6:30
ASSUMPTION AT ALLEMAN 6:30
CLINTON AT WESTERN DUBUQUE 6:00
FORT MADISON AT CENTRAL LEE 6:00
ANAMOSA AT MAQUOKETA 6:00
MEDIAPOLIS AT WEST BURLINGTON/NOTRE DAME 6:00
WEST LIBERTY AT WEST BRANCH 6:00
BELLEVUE AT EDGEWOOD-COLESBURG 6:00
COLUMBUS AT HIGHLAND 6:00
WILTON AT DURANT 5:45
HLV AT NEW LONDON 6:00
WACO AT IOWA VALLEY 6:00
ENGLISH VALLEYS AT WINFIELD-MOUNT UNION 6:00
DAKOTA AT GALENA 5:30
LENA-WINSLOW AT WEST CARROLL 5:30
RIVER RIDGE AT ASHTON/FRANKLIN CENTER 6:30
WARREN AT STOCKTON 5:30
AMBOY AT MILLEDGEVILLE 6:00
ERIE-PROPHETSTOWN AT BUREAU VALLEY 6:30
KNOXVILLE AT MERCER COUNTY 6:30
MONMOUTH-ROSEVILLE AT ROCKRIDGE 7:00
ORION AT SPRING VALLEY HALL 6:00
ST BEDE AT FULTON 6:30
PRINCETON AT RIVERDALE 6:15
ST. CHARLES EAST AT ROCK ISLAND 600
MORRISON AT SHERRARD 645