ESP: Lo que tiene que saber sobre COVID-19

(KWQC) - Actualizado el 28 de junio de 2020: TV6 quiere asegurarse de que nuestra audiencia tenga la información acerca del nuevo coronavirus, COVID-19, <a href=” https://www.kwqc.com/content/news/What-you-need-to-know-regarding-new-coronavirus-COVID-19-568410731.html “>in English</a> y en español.

Un mapa global de casos de COVID-19 además de un análisis de condados en EEUU : Para ver el mapa de los casos, haga click aquí.

Illinois

El sábado, las autoridades en Illinois confirmaron 786 nuevos casos positivos de COVID-19, creando un total de 141.077 casos positivos en el estado. Oficiales también anunciaron que 6.873 personas de Illinois murieron como resultado del coronavirus dentro de 100 condados. Los infectados varían en edades, entre menos que un año y mayor que 100 años. La mayoría de los casos han sido reportados en Chicago y el condado Cook.

El viernes, 26 de junio, Illinois entró a fase cuatro de su reapertura. La etapa permite que varios negocios y servicios se reactiven, incluyendo servicio en el interior de los restaurantes y bares, museos y zoológicos, salas de concierto, campamentos de verano, y reuniones de hasta 50 personas en espacios cerrados y 10 en espacios abiertos. Los restaurantes y bares mantendrán asientos afuera, con asientos abiertos dentro del negocio hasta 25 por ciento de su capacidad. Otros negocios también restringidos a una capacidad de 25 por ciento incluyen museos y zoológicos. Para pasar a la fase cinco, una vacuna tendrá que estar extensamente disponible, o el estado nota una eliminación de casos nuevos por un periodo sostenido.

Puedes textear “HABLAR” a número 552020 para apoyo en español, Pritzker dice que es gratis pero no es un número directo de crisis.

Iowa

El sábado, las autoridades en Iowa confirman 380 nuevos casos de COVID-19, por un total de 27.935 casos positivos en el estado. Tres personas adicionales han muerto como resultado del coronavirus, en Iowa han muerto un total de 704 personas. El departamento de salud público de iowa ha reportado que 288.213 residentes de Iowa han obtenido la prueba de COVID-19 y 17.413 se han recuperado.

El estado de Iowa ha reabierto. En el principio de junio, Gobernadora Kim Reynolds revertió las regulaciones que limitaron las capacidades de negocios. Todavía es esperado que se continúe el distanciamiento social, que se laven las manos frecuentemente, y otras medidas higiénicas que son consideradas efectivas para disminuir la posibilidad de propagar una enfermedad. Reynolds anunció una evaluación en el internet “TestIowa” que puede tomar para ver si debería ir a un doctor y ser examinado.

La prevención y el tratamiento

Los CDC continúan a estudiar cómo se transmite el COVID-19 y cómo se puede prevenir. La recomendación de los CDC es que todos usen una cubierta de tela para la cara, aunque no presenten síntomas. Así se puede disminuir los casos entre una persona y otra. Es especialmente recomendable usar la cubierta “en entornos públicos donde otras medidas de distanciamiento social sean difíciles de mantener (p. ej., supermercados y farmacias), especialmente en áreas con transmisión comunitaria significativa” según los CDC. Puede leer más aqui.

El CDC reporta que todavía no hay una vacuna para prevenir COVID-19 y la mejor manera para evitar el virus es prevenir siendo expuesto.

Para prevenir la exposición y contaminación al coronavirus, es sugerido que se lave las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Si no tiene acceso a agua y jabón, es recomendable usar un desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol. También debería evitar tocándose los ojos, la nariz y la boca. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Si usted se siente enfermo, es recomendado no ir al trabajo hasta que se sienta mejor.

El distanciamiento social

El distanciamiento social es una estrategia para evitar la contaminación de COVID-19 por creando un espacio físico entre personas. Es recomendable mantenerse al menos seis pies (o 1.8 metros) de distancia para disminuir la posibilidad de propagar una enfermedad. Es por eso por lo que gobernadores, médicos expertos y varios presidentes por todo el mundo han cerrado escuelas, reuniones con más de diez personas, y varios trabajos también han cerrado. Cuando sea posible, debería mantenerse en casa y evitar salir al menos si es una necesidad como ir al supermercado por comida.

Aplanando la curva

Este tema tiene que ver con el distanciamiento social, porque es una forma crucial para reducir los casos de coronavirus a la vez, y limitar el número de muertes en general. Si ve un gráfico, hay dos curvas: una con un número de casos más altos, pero con menos tiempo desde el primer caso. El otro tiene más tiempo desde el primer caso, pero menos casos a la vez y manteniendo la capacidad del sistema de salud. Cuando se practica el distanciamiento social, se puede asegurar que los hospitales tengan suficientes recursos para cada paciente porque hay menos personas en un momento.

Epidemióloga de Augustana College Rebecca Heick nos explica que los Quad Cities han mejorado en los últimos días con el distanciamiento social, pero no se parece que todos lo están tomando en serio. Heick siente que, con tiempo, se continuará a mejorar y estresa que la más gente que practique el distanciamiento social, menos personas se enfermarán. Heick nos dice que uno de los problemas más graves en los Quad Cities, parecido a muchos otros lugares en nuestro país, es que no tenemos suficientes pruebas para COVID-19 para averiguar si alguien tiene el virus. No hay manera de saber que tanto se ha esparcido el virus. Es por eso que debería asumir que lo tiene y actuar como si lo tuviera para proteger a los que están alrededor.

Probablemente continuaremos a ver el número de casos subir en los Quad Cities, nos dice Heick. Pero si continuamos a practicar el distanciamiento social, todos podemos hacer una diferencia y ayudar a aplanar la curva.

Síntomas

COVID-19 para la mayoría, tiene síntomas como una fiebre o tos, durando aproximadamente 7 a 14 días. Pero para personas con una condición médica previa o los ancianos, el virus les podría causar complicaciones más graves como la neumonía, según el AP.

