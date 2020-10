ESP: Información sobre las papeletas para votantes de Illinois y Iowa

(KWQC) - For ballot information in English, click here.

Aquí, votantes en Iowa y Illinois pueden encontrar información sobre muestras de papeletas de su estado y donde ir para solicitar una papeleta de voto en ausencia.

Illinois:

Residentes de Illinois pueden encontrar una muestra de una papeleta en este enlace Registrarás su dirección y la información de quien está en la papeleta en tu área aparecerá.

Para solicitar una papeleta de voto en ausencia en Illinois, haz clic en este enlace Información sobre fechas de límite para aplicaciones para papeleta de voto en ausencia provisto por Vote.org En persona: recibido un día antes de la elección Por correo: recibido cinco días antes de la elección En línea: recibido cinco días antes de la elección La fecha de límite para papeleta de voto en ausencia: Apostillado por el 3 de noviembre y recibido 14 días después del día de la elección



Iowa:

Residentes de Illinois pueden encontrar una muestra de una papeleta en este enlace Registrarás su dirección y la información de quien está en la papeleta en tu área aparecerá.

Para solicitar una papeleta de voto en ausencia en Iowa, haz clic en este enlace Información sobre fechas de límite para aplicaciones para papeleta de voto en ausencia provisto por Vote.org En persona: recibido un día antes del 3 de noviembre al menos que los comisiones abran a las 12. Si las comisiones abren a las 12, es posible que tendrás que llenar una papeleta de voto en ausencia en la oficina del auditor del condado de 8 de la mañana a 11 de la mañana el 3 de noviembre. Por correo: recibido diez días antes del día de la elección En línea: No disponible La fecha de límite para papeleta de voto en ausencia: Apostillado por el 3 de noviembre y recibido por medianoche seis días después del día de la elección



