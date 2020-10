ESP: Registración para votantes y información sobre votando en línea en Illinois y Iowa

(KWQC) - For voter information in English, click here.

El día de las elecciones se acerca rápidamente. Si planea votar, TV6 quiere asegurarse que sepa donde ir y asegurarse que está registrado para votar.

Illinois:

Para poder votar en Illinois es necesario ser elegible. Eso significa: Ser un ciudadano estadounidense. Tener 18 años. Vivir en su distrito electoral al menos 30 días antes del 3 de noviembre. No cumplir una pena de confinamiento en alguna institución penal como resultado de una convicción. No puede votar en algún otro sitio.

Para chequear si está registrado para votar en Illinois, haz clic en este enlace

Empieza su aplicación para registrarse como votante en línea para residentes de Illinois.

Votantes del condado de Rock Island pueden aprender más información sobre votación en persona en este enlace

Iowa:

Para poder votar en Iowa es necesario ser elegible. Eso significa: Ser ciudadano estadounidense. Ser un residente de Iowa Tener 18 años.

Para chequear si está registrado para votar en Iowa, haz clic en este enlace

Empieza su aplicación para registrarse como votante en línea para residentes de Iowa.

Descarga una aplicación para registrarse para votar para residentes de Iowa.

Haz clic aquí para información sobre las papeletas para votantes de Illinois y Iowa.

