ESP: La historia de vocation en Illinois e Iowa

(KWQC) - No se deberían esperar los resultados de la elección presidencial el 3 de noviembre. Solo nueve estados esperan tener alrededor de 98 por ciento de sus resultados no oficiales para mediodía después de las elecciones, según el New York Times. 22 estados y el distrito de Colombia permiten que su boleta con matasella llegue hasta dos días después del 3 de noviembre.

Según Ballot-Pedia, un grupo imparcial, el estado de Iowa votó por el candidato presidencial ganador aproximadamente 77 por ciento de veces entre 1990 y 2016, apoyando a candidatos republicanos más frecuentemente que demócratas. Localmente, Hillary Clinton ganó en el condado de Scott con casi 48 por ciento del voto en 2016. El condado Scott ha elegido demócratas en las últimas cinco elecciones presidenciales. Los condados que votaron por Donald Trump en 2016: Cedar, Des Moines, Henry, Jackson, Lee, Muscatine, y Clinton.

El estado de Illinois ha votado por el candidato presidencial ganador aproximadamente 83 por ciento del tiempo entre 1900 y 2016; apoyando ambos republicanos y demócratas. En los últimos 20 años, el estado de Illinois ha votado por demócratas. Localmente en 2016, Hillary Clinton ganó con 51 por ciento del voto en el condado de Rock Island. Donald Trump ganó en los condados de Jo Daviess, Carroll, Whiteside, Henry, Mercer, Henderson, Warren, McDonough, Knox, Stark y Bureau.

Entre 2012 y 2008, cada condado en Iowa dentro del área de televidentes de TV6 además del condado de Henry votó por Barack Obama. El condado de Henry ha votado republicano en al menos las últimas cinco elecciones presidenciales.

En 2012, los condados en el área de televidentes de TV6 que votaron por republicano Mitt Romney fueron McDonough, Stark, y Bureau. Los otros condados votaron por Barack Obama. En 2008, Stark fue el único condado dentro de nuestra área de televidentes que voto por republicano John McCain. Todos los otros condados votaron por Obama en su primer término.

