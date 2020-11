ESP: Distritos escolares hacen cambio al aprendizaje remoto

(KWQC) - For the story in English, click here. Con el aumento en casos de COVID-19, varios distritos escolares en los Quad Cities cambiarán al aprendizaje remoto.

Davenport, Moline-Coal Valley, y East Moline empezarán el aprendizaje remoto el lunes, 16 de noviembre.

Davenport estará completamente en clases remotas desde el lunes, 16 de noviembre hasta el martes, 1 de diciembre.

Moline-Coal Valley se convertirá al aprendizaje remoto completo para todos los estudiantes en cada escuela empezando el lunes, 16 de noviembre y regresarán a la escuela el martes, 5 de enero.

East Moline empezará virtualmente el lunes, 16 de noviembre y se mantendrá virtual hasta al menos el martes, 8 de diciembre.

Otras escuelas están modificando sus vacaciones para ayudar a desacelerar la propagación del coronavirus.

Rock Island-Milan estará remoto el miércoles, 18 de noviembre. El 16 y 17 serán días para que empleados para pleanean el aprendizaje remoto. Todas las escuelas regresaran al aprendizaje mixto el martes, 19 de enero.

Central Dewitt tendrá su receso del día de acción de gracias extendido del 25 de noviembre hasta el 1 de diciembre.

Maquoketa estará remoto el 23, 24, y 30 de noviembre además del 1 de diciembre. El distrito regresará al aprendizaje cara a cara el 2 de diciembre.

Muscatine tiene una junta el lunes, 16 de noviembre a las 6 de la noche para discutir el aprendizaje de cara a cara cambiando al aprendizaje remoto. Puedes ver la junta en viva, aquí

Copyright 2020 KWQC. All rights reserved.