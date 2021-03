ESP: Biden: habrá vacunas para todos los adultos de EEUU en mayo

WASHINGTON (AP) — El presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos espera tener suficientes vacunas de coronavirus para todos los adultos para el final de mayo —dos meses antes de lo esperado— y presionó a los estados para que inoculen con al menos una dosis a todos los maestros para el final de marzo para poder acelerar la apertura de las escuelas.

También el martes, Biden anunció que el gigante farmacéutico Merck ayudará a producir la vacuna recién aprobada de su rival Johnson & Johnson, comparando la cooperación entre las dos compañías al espíritu de cooperación nacional durante la II Guerra Mundial.

“Estamos encaminados para tener suficientes vacunas para cada adulto en Estados Unidos para el final de mayo”, dijo.

Pese al acelerado paso de la producción de vacunas, la tarea de inocular a los estadounidenses pudiera extenderse al verano, dijeron las autoridades, dependiendo tanto de la capacidad del gobierno de proveer dosis como de la disposición de las personas a recibir la inyección.

Los anuncios de Biden aumentaron las expectativas sobre cuándo la nación pudiera emerger a salvo de la pandemia, con la promesa de vacunaciones aceleradas, pero aunque expresó optimismo, el presidente las moderó rápidamente.

“Me han advertido que no dé una respuesta sobre eso porque no sabemos a ciencia cierta”, dijo, antes de decir que su esperanza era un regreso a la normalidad antes de un año.

Mientras Biden hablaba, los estados en todo el país se disponían a relajar las restricciones para combatir la pandemia, pese a las objeciones de la Casa Blanca y del principal experto en enfermedades infecciosas en el país, el doctor Anthony Fauci, quien se ha advertido que no debe hacerse antes de que más estadounidenses hayan sido vacunados.

En Texas, el gobernador republicano George Abbott ordenó el levantamiento del mandato de uso de mascarillas y otras limitaciones. La gobernadora demócrata de Michigan Gretchen Whitmer alivió los límites a la capacidad de los restaurantes y en las reuniones públicas y residenciales.

Fauci ha dicho previamente que la nación debe primero conseguir una tasa de vacunación de alrededor de 80% para lograr “inmunidad colectiva”. Solamente 8% de la población ha sido vacunada plenamente, de acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Estados Unidos fijó nuevos récords de vacunación diaria el jueves y el viernes pasados.

