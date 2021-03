ESP: Padre Dittmer recibe primer dosis de la vacuna contra COVID-19

MOLINE, Ill. (KWQC) - El Padre Antonio Dittmer de la iglesia catolica St. Mary en Moline recibió su primera dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 el miércoles. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dice que un gran motivador para recibir la vacuna es ver a un líder de su comunidad hacer lo mismo. “Quiero tener una iglesia llena, a capacidad completa,” dice el Padre Dittmer. Pero eso no se puede hacer sin que la población se vacune.

For the story in English, click here.

Después de recibir la vacuna, el Padre Dittmer dijo que se sentía “genial. Hay una sensación de alivio.” El Padre Dittmer dice que ha tenido el COVID-19 en Noviembre, entonces quiere que más gente pueda recibir la vacuna.

Misa sigue limitado al 25 por ciento de capacidad. El Padre Dittmer dice que la fe de los parroquianos debería estar enfocada en la vacuna. Deberían también mover al lado sus miedos, que a veces pueden ser irracionales, según él.

La población hispana en su iglesia ha sido muy afectada por COVID-19, con varios congregantes muriendo del virus. “No queremos que eso continúe,” dice el Padre Dittmer.

Las celebraciones de Pascua seguirán este año, con cambios debidos a la pandemia. Los servicios están disponibles en ambos español e inglés.

Copyright 2021 KWQC. All rights reserved.