ESP: Illinois lanza centro de llamadas para asistir con las citas para vacunas

SPRINGFIELD, Ill. (KWQC) - El departamento de salud pública de Illinois ha lanzado un centro de llamadas para asistir a los residentes del estados a sacar citas para la vacuna contra COVID-19. El centro fue hecho especialmente para ayudar a los que no tienen acceso a o tienen dificultad navegando servicios en línea.

El centro está abierto siete días a la semana desde las seis de la mañana hasta medianoche. Oficiales dicen que hay aproximadamente 500 agentes contestando llamadas, con la habilidad de expandir durante periodos de tiempo pico. Los agentes estarán disponibles para contestar en inglés, español, y varios otros idiomas.

Residentes que llaman tendrán que producir su nombre, dirección, correo electrónico (si es aplicable), número de teléfono, fecha de nacimiento, y su elegibilidad. Oficiales enfatizan que información financiera no será y no debería estar preguntado. La agencia tampoco compartirá información con el servicio de inmigracion y control de aduanas de EEUU.

El número de teléfono es 833-621-1284.

