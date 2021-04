ESP: Rayapati gana asiento de alcalde en Moline; Thoms mantiene posición en Rock Island

ROCK ISLAND CO., Ill. (KWQC) - Sangeetha Rayapati salió victoriosa el martes y será la nueva alcaldesa en la ciudad de Moline.

Con 100 por ciento de distritos policiales reportando, Rayapati mantiene 61.21 por ciento de los votos sobre la candidata de turno Stephanie Acri, quien mantiene 38.79 por ciento de los votos.

La carrera para alcalde de Rock Island fue más cercana, con el alcalde actual Michael Thoms manteniendo el asiento con 52.20 por ciento de los votos contra el contendiente Thurgood Brooks quien ganó 47.80 por ciento de los votos.

Alcalde Thoms le dijo a TV6 que está listo para continuar el trabajo que la ciudad ya ha estado haciendo.

Rayapati sera la primera mujer de color para liderar en Moline, y solo la segunda mujer para ser alcaldesa en la ciudad.

