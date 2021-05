Henry Dinkins cargado con la matanza, secuestro en la muerte de Breasia Terrell

DAVENPORT, Iowa (KWQC) - Un hombre nombrado como una persona de interés en la desaparición de Breasia Terrell desde el 10 de julio ahora ha sido cargado en la muerte de la niña.

For the story in English, click here.

La policía de Davenport y Mike Walton, el abogado del condado Scott dijeron durante una conferencia de prensa el miércoles que Henry Earl Dinkins de 48 años, un agresor sexual registrado, ha sido cargado con matanza en el primer grado y secuestro en el primer grado.

El anuncio viene aproximadamente un mes y medio después de que investigadores encontraron el cuerpo de la niña de 10 años en una masa de agua al norte de Dewitt.

“Aunque anunciar cargos es un paso significante en este caso, es importante entender que presentando cargos no es el final del proceso legal, sino el principio,” explicó Walton. “Este caso procederá al corte.”

Según afidávits del arresto, Dinkins el 10 de julio o alrededor de esa fecha sacó y confinó a Terrell de un departamento en la cuadra 2700 de la calle 53 “con premeditación, malicia, y intento para matar,” luego matándola con un tiro.

Dinkins ha estado en custodia desde el 10 de julio por cargos no relacionados sobre una violacion sobre registración como agresor sexual.

Según un affidávit por policía de Davenport en apoyo a un orden judicial:

El 10 de julio, la policía de Davenport recibió una llamada del 911 sobre una niña desaparecida en la calle 53.

La policía habló con Dinkins que dijo que Terrell, quien refirió como su hijastra, estaba desaparecida cuando el amanecer.

Dinkins dijo que la niña jamás ha escapado de la casa y nunca ha estado en problemas.

Oficiales también hablaron con la novia de Dinkins quien dijo que estaba dormida desde las 11 de la noche hasta medianoche el 10 de julio. Ella dijo que Dinkins estaba dormido en el sillón en la sala, mientras que ella estaba en la sala y los niños en un cuarto durmiendo en la única cama dentro de la casa.

La novia dijo que despertó alrededor de las tres de la mañana el 10 de julio y encontró que ambos Breasia y Dinkins no estaban en la casa. Ella intentó llamar a Dinkins, pero él había dejado su teléfono en el departamento.

La novia de Dinkins dijo que le mandó un texto otra vez alrededor de las 7:17 de la mañana preguntando donde estaba. Ella dijo que él llegó a casa después de eso, recogiendo su teléfono y saliendo otra vez, clamando que iba a buscar a Terrell.

Registros del teléfono de Dinkins mostraron que su novia intentó llamarlo a las 3:11 y 3:12 de la mañana. Su teléfono aparece apagado cuando las llamadas estaban hechas.

Los registros también muestran que la novia intentó llamar a Dinkins otra vez a las 5:55 de la mañana y la llamada duró 40 segundos.

Las anotaciones también muestran una llamada a la novia durando 10 segundos a las 6:01 de la mañana. Ella intentó llamarlo de nuevo a las 7:12 y 7:15 de la mañana, pero parece que el teléfono de Dinkins fue apagado durante esas llamadas.

El 14 de Julio, la novia de Dinkins contactó a los detectives y les preguntó que hablaran con él. Ella dijo que él había puesto su teléfono en un cargador alrededor de las 3 de la mañana, información que ella no había revelado antes.

Ella negó intentando llamarlo, a pesar de que los registros del teléfono indicaron que sí lo hizo. Ella también dijo que vio a Dinkins a las 3 de la mañana el 10 de julio antes de que él saliera otra vez. Ella también dijo que vio una niña creyendo que era Terrell parada afuera del Impala rojo de Dinkins.

El teléfono celular de Dinkins fue rastreado a Clinton, donde sale en video en un Walmart a las 7:04 de la mañana comprando dos botellas de lejía.

Él después fue rastreado de nuevo a Davenport, donde fue a su trailer en la calle Schmidt alrededor de las 8:20 de la mañana, según el affidavit.

Durante la conferencia de prensa el miércoles, el departamento de policía de Davenport también reconoció cinco investigadores quienes han estado trabajando el el caso de Terrell desde su desaparición.

Comandante de la división de investigaciones criminales Brent Diggs dijo que Lt. Kyle Chisholm, Sgt. Geoff Peiffer, Detective Maureen Hammes, Detective Evan Obert, y Detective Sean Johnson son “investigadores quienes han pasado miles de horas en este caso siguiendo información y ejecutando órdenes de registros.”

“Por su esfuerzo constante, justicia será buscado de parte de Breasia.”

Biggs también dio las gracias a más de 20 agencias de seguridad pública y a centenas de voluntarios quienes buscaron a Terrell en los condados Scott y Clinton.

“También quiero reconocer a la madre de Breasia, Aishia Lankford, quien ha sido cooperativa durante este proceso entero,” dijo Biggs. “No podemos imaginar el dolor que ha experimentado. Nuestras oraciones y pensamientos siguen con ella y la familia de Breasia.”