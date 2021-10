Contratos de miles de empleados expira el miercoles si sindicato y John Deere no llegan a un acuerdo

DAVENPORT, Iowa (KWQC) - El 90 por ciento del sindicato de United Auto Workers (UAW) negó el contrato tentativo con John Deere el domingo. Si el sindicato y John Deere no llegan a un acuerdo antes del miércoles, es posible que los trabajadores empezarán una huelga.

For the story in English, click here.

En el grupo 281 de UAW, 767 empleados votaron ‘no’ al contrato tentativo, con 124 votando ‘sí.’ UAW 434 tenía 465 votos contra el contrato, 66 en acuerdo. UAW 838 reportó 2.518 empleados votaron contra el contrato, 189 estaban de acuerdo.

“Después de semanas de negociaciones, John Deere llegó a un acuerdo tentativo con UAW que podría haber cumplido un mejor salario y beneficios comprensibles en nuestras fábricas, significante mejores para nuestros empleados,” dijo Brad Morris, vicepresidente de relaciones laborales para Deere. “John Deere sigue completamente comprometido a continuar el proceso de negociaciones colectivas en un esfuerzo para mejor entender los puntos de vista de nuestros empleados. Mientras, nuestras operaciones continuarán como normal.”

El comité de negociaciones se ha estado juntando desde el domingo con una fecha de huelga para el miércoles a las 11:59 de la noche.

Miembros del sindicato dicen que identificaron unos temas claves en el contrato tentativo. Eso incluye cambios a la asistencia médica, una mejora a las pensiones y planes de retiro, la reintegración de COLA, expansiones a licencia por maternidad y de pérdida, una mejora al proceso de reportando quejas, y un incremento a la celda, además de otros puntos.

Dos secciones del contrato fueron motivadores para votar ‘no’ según unos miembros del sindicato. El primero fue el aumento de celda, que es estimado salir a $1.20 por cinco años. Ellos dijeron que eso no toma en consideración la inflación y el beneficio total de la compañía.

La otra preocupación es la beneficencia del retiro, específicamente con asistencia médica. Un votante dice que la asistencia médica para los jubiladoes una bonificación plana basada en el número de años que el empleado trabajó en John Deere. El votante y otros expresaron que la cantidad no es suficiente para cubrir la asistencia médica para los jubilados, o que no cubriría todas las posibles emergencias de salud.

Si el contrato es ratificado, afectará a más de 10.000 empleados de John Deere en 12 fábricas en Illinois, Iowa, y Kansas.

Copyright 2021 KWQC. All rights reserved.