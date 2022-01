Foro sobre COVID-19 con profesionales de salud pública en los Quad Cities

QUAD CITIES (KWQC) - Si tiene preguntas sobre COVID-19, este miércoles tendrá la oportunidad de tenerlas contestadas por un profesional de la salud en vivo. Montse Ricossa de TV6 está presentando un foro con Dr. Jared Terronez con UnityPoint Clinic y Janet Hill del departamento de salud pública del condado de Rock Island.

For the story in English, click here.

Dr. Terronez es uno de los pocos doctores latinos en los Quad Cities. Él es del vecindario Floreciente de Moline, graduado con un doctorado médico de University of Illinois at Chicago College of Medicine.

Temas discutidos incluyen como ha cambiado la pandemia desde 2020, las diferencias en los variantes, que tanto más podemos esperar usar máscaras, como es ser un trabajador de salud durante una pandemia global, las diferencias entre pruebas de COVID rápidas y PCR, y mucho más.

Dr. Terronez también hablará sobre la importancia de la representación en el mundo médico.

Puede ver el foro en nuestra aplicación móvil o página web el miércoles a la 1:45 de la tarde.

Si tiene una pregunta que quiere contestada, mandasela a mricossa@kwqc.com.

