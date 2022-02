Los precios de la gasolina se disparan a los niveles más altos desde 2014

(Gray News) - El costo promedio de la gasolina aumentó a $3.42 en los Estados Unidos, según GasBuddy .

Los precios de la gasolina no han estado tan altos desde 2014.

AAA dice que el clima invernal y las tensiones geopolíticas están contribuyendo al aumento de los precios del petróleo. También existe la preocupación de que Rusia retenga el petróleo crudo del mercado mundial como reacción a las posibles sanciones occidentales.

“Esto muestra cómo los eventos en el otro lado del mundo pueden tener un impacto notable aquí en los EE. UU.”, dijo Andrew Gross, vocero de AAA. “Y desafortunadamente para los conductores, esto se lo recuerdan los precios más altos en la bomba”.

Según Gasbuddy, el promedio nacional actual de un galón de gasolina es 12,3 centavos más que hace un mes y 97,5 centavos más que hace un año.

El combustible es el más caro en California, Hawái, Washington, Oregón, Nevada, Alaska y Arizona, según AAA.

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.