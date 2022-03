Venezuela podría ser afectada por sanciones contra Rusia

(AP) - Las sanciones internacionales contra Rusia podrían repercutir en Venezuela, uno de los principales aliados de Moscú en América Latina.

Las sanciones internacionales puestas en vigor contra rusia en medio de la invasión a ucrania, incluyendo la exclusión de determinados bancos de ese país del sistema internacional swift, podrían repercutir en Venezuela, cuyo gobierno es uno de los principales aliados de Moscú en américa latina. Osmary Hernández nos cuenta los detalles.

En algunos puntos de caracas, entre ellos frente a la embajada de rusia, se llevaron a cabo pequeñas protestas para rechazar la invasión de rusia a ucrania.

Entre consignas, los ciudadanos expresaron preocupación por las posibles consecuencias del conflicto en venezuela dadas las cercanas relaciones entre moscú y el gobierno del cuestionado presidente nicolás maduro.

“Nosotros los venezolanos no estamos de acuerdo con eso” dijo Susana Henríquez, manifestante.

La preocupación no fue en vano. Precisamente el sábado, en una acción coordinada entre estados unidos, la unión europea, el reino unido y canadá, pusieron en marcha sanciones contra rusia que excluyen a determinados bancos de ese país del sistema internacional swift, una red de alta seguridad que conecta a miles de instituciones financieras de todo el mundo. El lunes japón y suiza se sumaron a esas sanciones contra los bancos rusos.

Pese a la distancia geográfica, el impacto puede ser cercano en venezuela, cuyo gobierno se ha alineado abiertamente con la posición de rusia.

“Venezuela, que tiene cuentas en rusia a nombre de pdvsa y del gobierno venezolano, no va a poder pagar a otros bancos” dijo José guerra, economista.

Es decir, no podrá movilizar esos recursos.

José guerra, economista: “es un golpe duro a la economía venezolana”.

Una dificultad que se suma a las restricciones que ya estaban en vigor contra organismos venezolanos como el banco central de venezuela y pdvsa por parte de países como estados unidos, canadá y la unión europea.

Pero las repercusiones van más allá luego de que este lunes el valor del rublo, la moneda rusa, cayera entre el 30 y hasta el 40 por ciento.

“Aquellos depósitos venezolanos que están en rusia en su moneda nacional, el rublo, cuando vayan a ser cambiados a euros, van a tener una pérdida de 30 por ciento adicional” dijo Guerra.

El director del consejo de seguridad nacional de estados unidos para el hemisferio occidental, juan gonzález, advertía en entrevista con la voz de américa que países como venezuela, cuba y nicaragua sentirán el apretón.

Juan gonzález, dir. Del consejo de seguridad nacional para el hemisferio occidental: “las sanciones sobre rusia son tan robustas que tendrán impacto sobre aquellos gobiernos que tienen afiliaciones económicas con rusia y eso es por diseño, es decir que venezuela va a comenzar a sentir esa presión”.

Así lo afirmó tras mencionar específicamente a nicaragua, cuba y a venezuela, naciones que formaron parte de la reciente gira del vice primer ministro ruso, yury borisov.

“somos hermanos”. En su visita a caracas el 16 de febrero, suscribió 20 acuerdos bilaterales.

“Cada vez adquieren mayor nivel estratégico” dijo Nicolás maduro, Presidente de Venezuela.

Sin embargo, los detalles de dichos acuerdos no son de conocimiento público. Cnn intentó obtener un comentario del gobierno de maduro sobre las posibles consecuencias en la ya golpeada economía venezolana tras las sanciones a rusia, uno de sus principales aliados, sin hasta ahora haber obtenido respuesta.

La cancillería venezolana expresó mediante comunicado su preocupación por “el agravamiento de la crisis” en ucrania y lamentó lo que calificó como “la burla y el quebrantamiento de los acuerdos de minsk por parte de la otan”, promovido a su juicio por estados unidos.

Al mismo tiempo, venezuela hizo un llamado al entendimiento diplomático.

