Asesinan a 8vo periodista en México en lo que va del año

CIUDAD DE MÉXICO (AP) - El periodista Armando Linares fue asesinado de varios disparos el martes en una localidad del occidente de México, convirtiéndose en el octavo comunicador en ser víctima de homicidio en lo que va de un año que ha sido considerado como el más violento en décadas para la prensa mexicana.



Linares, director del portal de noticias Monitor Michoacán, murió baleado en su domicilio en la localidad de Zitácuaro, en el estado de Michoacán, indicó el medio en su página de Facebook. El deceso del periodista fue confirmado a la AP por la vocera de la Fiscalía de Michoacán, quien precisó que la dependencia ya dio inicio a las investigaciones correspondientes.



Linares fue asesinado menos de dos meses después del homicidio de un colaborador de Monitor Michoacán, Roberto Toledo, quien fue baleado el 31 de enero también en Zitácuaro.



“Exhibir corrupción de gobiernos corruptos, de funcionarios y gobierno corruptos nos llevó a la muerte el día de hoy de uno de nuestros compañeros”, dijo Linares en un video que difundió en las redes sociales al anunciar la muerte de Toledo, seis semanas antes de su propio asesinato.



En aquel entonces, Linares señaló a la AP que desde hace tiempo había recibido amenazas, mismas que continuaron incluso tras el asesinato de su colaborador. Luego del homicidio de Toledo, las autoridades activaron el mecanismo de protección para Linares, asignándole elementos de la Guardia Nacional para su custodia.



Linares precisó en ese entonces que las amenazas provenían de personas que se hacían pasar como miembros de un grupo delictivo, pero que no podía corroborarlo.



Cuando se le preguntó sí pensaba cerrar Monitor Michoacán, el periodista descartó esa opción y dijo que seguiría adelante.



Magdalena Alonso, propietaria del Noticiero al Aire Zitácuaro, confirmó el deceso de Linares y comentó que el incidente podría estar relacionada a las amenazas que recibió.



“En México la protección surte efecto tres días y luego se les olvida”, dijo Alonso en referencia al mecanismo de protección.



“La pesadilla sigue para la prensa en #México”, expresó en su cuenta de Twitter la organización Reporteros Sin Frontera al condenar la muerte del periodista en Michoacán y exigió a la Fiscalía estatal una “investigación ejemplar”.



Artículo 19, organismo que defiende los derechos de los periodistas, exigió a través de Twitter que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión se haga cargo del caso de manera urgente y pidió que el mecanismo de protección se coordine con las autoridades para resguardar a los trabajadores de Monitor Michoacán y sus familiares.



A inicios de este mes, hombres armados asesinaron a Juan Carlos Muñiz, un reportero de información policiaca para el portal de noticias Testigo Minero, en el estado de Zacatecas.



El homicidio de Muñiz ocurrió pocos días después de la muerte a balazos de Jorge Camero, director de un portal de noticias y que hasta unos días antes de su muerte también se desempeñaba como secretario particular de un alcalde del estado de Sonora, limítrofe con Estados Unidos. En febrero también se registró el asesinato de Heber López, director del portal Noticias Web, en el estado de Oaxaca, en el sur del país.



Toledo, operador de cámara y editor de video de Monitor Michoacán, fue baleado mientras se preparaba para una entrevista. Días antes, el 23 de enero, la reportera Lourdes Maldonado López fue asesinada dentro de su automóvil en la ciudad fronteriza de Tijuana, donde menos de una semana atrás había sido baleado el fotógrafo Margarito Martínez. El reportero José Luis Gamboa fue asesinado el 10 de enero en el estado de Veracruz, en el Golfo de México.



El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó en febrero preocupación por los asesinatos de reporteros en México, lo que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a afirmar que el alto funcionario estaba desinformado. López Obrador pareció tomar el comentario como una crítica a los esfuerzos de México para investigar esos crímenes y proteger a los periodistas.



México es el país más violento del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo, según el Comité para la Protección de los Periodistas, un organismo activista de protección a la prensa con sede en Nueva York. De acuerdo con sus datos, nueve periodistas fueron asesinados en 2021 en el país.



La dificultad para esclarecer los homicidios de reporteros y activistas es un grave problema en México, según reconoció el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien en diciembre admitió que la impunidad en esos casos supera el 90%.



Copyright 2022 The Associated Press. Todos los derechos reservados.