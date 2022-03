Jussie Smollett es sentenciado a 150 días de cárcel

CHICAGO (AP) — Jussie Smollett mantuvo su inocencia en su audiencia del jueves luego que un juez sentenció al exactor de “Empire” a 150 días de cárcel por mentirle a la policía sobre un ataque racista y homofóbico que él mismo había orquestado.

El juez del condado de Cook, James Linn, sentenció a Smollett a 30 meses de libertad condicional por delitos graves, incluidos 150 días en la cárcel del condado. Linn rechazó una solicitud para suspender la sentencia de Smollett y ordenó que fuera encarcelado de inmediato.

Smollett también debe pagar 120.106 dólares en restituciones a la ciudad de Chicago.

A viva voz, el actor proclamó su inocencia tras escuchar la sentencia.

“Soy inocente. Podría haber dicho que soy culpable hace mucho tiempo”, gritó mientras los ayudantes del alguacil lo sacaban de la sala del tribunal, culminando una audiencia de sentencia de una hora.

Linn criticó a Smollett antes de dictar su pena y se declaró asombrado por las acciones del actor dados sus antecedentes familiares multirraciales y su historial de trabajo en nombre de organizaciones de justicia social.

“El que ahora te sientes aquí, condenado por engaño, crímenes de odio... la hipocresía es simplemente asombrosa”, dijo Linn.

Antes de que el juez dictara la sentencia, el abogado defensor de Smollett, Nenye Uche, solicitó que se limitara a servicio comunitario. Dijo que Smollett “ha perdido casi todo” en su carrera y finanzas y le pidió a Linn que le diera tiempo para hacer una restitución si eso era parte de la pena.

Testigos del estado y de Smollett declararon en la audiencia en el juzgado del condado de Cook. El superintendente de la policía de Chicago David Brown, quien fue llamado por el estado, presentó una declaración que fue leída en voz alta por Samuel Mendenhall, miembro del equipo especial de la fiscalía.

En su tertimonio, Brown, quien asumió el cargo de superintendente en abril de 2020 y no estaba en la ciudad en el momento del informe policial de Smollett, dijo que el reporte falso del actor sobre un crimen de odio perjudicó a las “víctimas reales” de tales crímenes. Pidió que se compense a la ciudad por los costos que conllevó investigar su reclamo, que pudieron haberse destinado a otros asuntos.

La abuela de Smollett, que testificó para la defensa, le pidió a Linn que no incluyera tiempo en prisión en la sentencia para su nieto.

“Le pido, juez, que no lo envíe a prisión”, dijo Molly Smollett, de 92 años, en la corte. Más tarde agregó: “Si lo hace, envíeme con él, ¿OK?”.

El hermano de Smollett, Joel Smollett, Jr., dijo a la corte que Smollett “no es una amenaza para la gente de Illinois. En mi humilde opinión, es completamente inocente”.

Los abogados de Smollett también leyeron en voz alta cartas de otros simpatizantes, como un organizador de Black Lives Matter, la Rainbow PUSH Coalition y LaTanya y Samuel L. Jackson, que le pedían a Linn que considerara el efecto del caso en la vida y carrera de Smollett y evitara cualquier confinamiento como parte de su sentencia.

Otros partidarios expresaron su preocupación de que Smollett esté en riesgo en prisión, mencionando específicamente su raza, su orientación sexual y la herencia judía de su familia.

Smollett se negó a hacer una declaración en la audiencia luego que el fiscal especial Dan Webb le pidiera a Linn que incluyera “una cantidad adecuada de tiempo en prisión” al sentenciar al actor por su condena.

Antes de que comenzara la sentencia, Linn rechazó una solicitud de la defensa para revocar el veredicto del jurado por motivos legales. Los jueces rara vez conceden tales peticiones.

Smollett enfrentaba hasta tres años de prisión por cada uno de los cinco delitos graves de alteración del orden público, el cargo presentado por mentir a la policía, por los que fue condenado. Fue absuelto de un sexto cargo.

Pero debido a que no tenía antecedentes penales extensos y la condena fue por un delito no violento de bajo nivel, los expertos no esperaban que fuera puesto tras las rejas.

El tamaño y el alcance de la investigación policial fue una parte importante del juicio y era clave en una demanda de 130.000 dólares que la ciudad presentó contra Smollett para recuperar el costo de las horas extra de la policía.

La sentencia del jueves podría ser el capítulo final de un caso penal, sujeto a apelación, que ocupó los titulares internacionales cuando Smollett, quien es negro y gay, denunció ante la policía que dos hombres con pasamontañas lo golpearon y le gritaron insultos raciales y homofóbicos en una calle oscura de Chicago antes de salir corriendo.

En diciembre, Smollett fue condenado en un juicio que incluyó el testimonio de dos hermanos que dijeron al jurado que el actor les pagó para llevar a cabo el ataque, les dio dinero para los pasamontañas y la cuerda, y les dio instrucciones para utilizar la cuerda como soga. Los fiscales dijeron que Smollett les dijo qué insultos racistas y homofóbicos debían gritar, y que gritaran que Smollett estaba en el “país MAGA”, una referencia al eslogan de la campaña presidencial de Donald Trump.

Smollett, que conocía a los hombres por su trabajo en la serie de televisión “Empire”, que se filmaba en Chicago, declaró que no los reconoció y que no sabía que eran los hombres que lo atacaron.

A diferencia del juicio, Linn permitió la presencia de fotógrafos y una cámara de televisión en la corte para la audiencia, por lo que público por primera vez pudo ver y escuchar a Smollett hablar en la corte.

