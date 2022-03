Líderes UE regresan a Polonia tras una visita a Kiev

VARSOVIA, Polonia (AP) - Los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia regresaron sanos y salvos a Polonia el miércoles tras una visita a Kiev para mostrar su apoyo a Ucrania en plena ofensiva militar de Rusia.



Los líderes se reunieron con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, el martes para enviar el mensaje de que el país no está solo y que respaldan las aspiraciones de Kiev de entrar en la Unión Europea algún día.



Los tres países son miembros de la Unión Europea y la OTAN. Aunque dijeron que su viaje era una misión de la ONU, funcionarios en Bruselas lo presentaron como algo que los tres líderes habían iniciado por su cuenta. El secretario general de la OTAN dijo que era bueno que aliados se reuniesen con Zelenskyy, pero no lo respaldó expresamente.



En sus países, los tres fueron elogiados ampliamente por su valentía al viajar a una zona de guerra cuando otros líderes occidentales no se atreven. Pero algunos los criticaron por hacer un viaje arriesgado mayormente simbólico sin un mandato internacional claro.



Por su parte, Zelenskyy expresó su aprecio por el gesto de respaldo por miembros de la UE, a la que espera que un día Ucrania se integre.



El grupo que viajó a Kiev estaba formado por los primeros ministros Mateusz Morawiecki, de Polonia; Petr Fiala, de República Checa, y Janez Jansa, de Eslovenia. La comitiva incluyó a Jaroslaw Kaczynski, viceprimer ministro y líder del partido gobernante en Polonia y que, en virtud de su inusual pacto, es el político con más poder del país.



Los líderes cruzaron sanos y salvos en tren a Polonia el miércoles por la mañana. Seguidamente, tuvieron una conversación telefónica con el presidente del Consejo de Europa Charles Michel, de acuerdo con Fiala. Éste tuiteó una foto de los tres primeros ministros sentados alrededor de un teléfono mientras le informaban a Michel sobre “los resultados de la misión en Kiev”.



En Bruselas, el portavoz de la Comisión Europea Eric Mamer no criticó la visita, pero dijo que “la solidaridad es expresada de formas diferentes por canales diferentes”.



“Nuestra solidaridad con Ucrania es absoluta. Y ha sido representada en numerosas ocasiones. Pero, lo más importante, es extremamente tangible”, dijo, mencionando el financiamiento del bloque para refugiados y equipo militar.



